Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 12 января 2021 года. Об этом РИА Новости сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Как отметили в оперштабе, для обеспечения защиты здоровья населения авиасообщение между странами будет приостановлено еще на неделю, до 23 часов 59 минут 12 января.
Россия прекратила авиасообщение с Великобританией 22 декабря. Регулярные и нерегулярные пассажирские авиаперевозки между государствами были запрещены в течение недели, до полуночи 29 декабря.
Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса. Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии приняли такое решение. Аналогичные меры были приняты и в других частях света.
14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.