Выявлена «формула успеха» британской вакцины от коронавируса

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину AZD1222 против коронавируса, выявила формулу успеха, которая положительно скажется на эффективности препарата. Об этом рассказал в беседе с The Sunday Times исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, передает РБК.

«Мы думаем, что выявили формулу успеха и способ добиться таких же высоких показателей эффективности, как у остальных, после введения двух доз», — отметил Сорио. При этом он не стал раскрывать детали исследований.

В ноябре вакцина от AstraZeneca проверялась двумя вариантами введения и показала разные результаты. Среднюю эффективность препарата компания оценила в 70 процентов.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.