В США выявили махинации с вакцинами от COVID-19

В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет данные о возможных махинациях при получении вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата США.

Там заявили, что сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить препарат от COVID-19 и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Также сотрудники клиники подозреваются в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации. В пресс-службе заявили, что, если доказательства вины будут выявлены, участники махинаций будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

13 декабря, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса Moderna.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.