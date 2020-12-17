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В США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

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Фото: Moderna Inc / Reuters

В США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer. Об этом сообщает The New York Times.

Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. В настоящее время она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.

Представители компании пообещали тщательно проверить данный инцидент. Они также отметили, что на данный момент у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, при этом компания активно взаимодействует с властями штата, сообщает CNN.

Ранее руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech/Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

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