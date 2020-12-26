В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину американской компании Moderna: врачу в Бостоне, штат Массачусетс, после вакцины от коронавируса пришлось ввести противоаллергический препарат. Об этом сообщает The New York Times.

В минувший четверг доктору ввели вакцину в одной из местных больниц. Спустя несколько минут у него проявилась аллергия.

Медик был помещен в отделение экстренной помощи, его осмотрели и спустя некоторое время выписали. Отмечается, что на данный момент он чувствует себя хорошо. В компании Moderna внимательно изучат данный инцидент, однако не готовы комментировать «единичный случай проявления аллергической реакции». Как пишет издание, это первый случай регистрации побочных эффектов от вакцины Moderna.

Ранее было выявлено несколько случаев сильной аллергии на вакцину компаний BioNTech/Pfizer. Так, сильная аллергическая реакция началась у медработника в Нью-Йорке после прививки от коронавируса. За несколько дней до этого аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата.

Американская вакцина Moderna оказалась эффективна от выявленной в Великобритании мутации коронавируса.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.