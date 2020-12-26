Мир
 
Последние новости
Определена доля желающих навсегда остаться на удаленке россиян
Российская «молодежка» обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею
Названо время начала новогоднего салюта в Москве 
Водитель автобуса погиб в ДТП в Новосибирской области
России предрекли бум ювелирных продаж
Россияне перечислили главные цели на 2021 год
Россия построит 14 АПЛ
Бывший турецкий министр рассказал об ошибках Турции в Сирии
Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
Новости партнеров
Прослушать новость

В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину американской компании Moderna: врачу в Бостоне, штат Массачусетс, после вакцины от коронавируса пришлось ввести противоаллергический препарат. Об этом сообщает The New York Times.

В минувший четверг доктору ввели вакцину в одной из местных больниц. Спустя несколько минут у него проявилась аллергия.

Медик был помещен в отделение экстренной помощи, его осмотрели и спустя некоторое время выписали. Отмечается, что на данный момент он чувствует себя хорошо. В компании Moderna внимательно изучат данный инцидент, однако не готовы комментировать «единичный случай проявления аллергической реакции». Как пишет издание, это первый случай регистрации побочных эффектов от вакцины Moderna.

Ранее было выявлено несколько случаев сильной аллергии на вакцину компаний BioNTech/Pfizer. Так, сильная аллергическая реакция началась у медработника в Нью-Йорке после прививки от коронавируса. За несколько дней до этого аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата.

Американская вакцина Moderna оказалась эффективна от выявленной в Великобритании мутации коронавируса.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boston Doctor Reports Serious Allergic Reaction After Getting Moderna’s Covid Vaccine
США позволили Ирану закупать вакцины от коронавируса
В США отчитались о вакцинации миллиона граждан
Американская вакцина оказалась эффективна против нового штамма COVID-19