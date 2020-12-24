В США отчитались о вакцинации миллиона граждан

Более одного миллиона американцев получили вакцины от коронавируса, разработанные компанией из США Pfizer с ее германским партнером BioNTech, а также американской Moderna. Об этом отчитались в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Прививку сделали 1 008 025 человек, при этом к настоящему моменту готовы 9,4 миллиона доз препарата. В США проживает 328,2 миллиона человек.

Эту «небольшую, но важную веху» страна преодолела за 10 дней. «Сейчас в США имеется ограниченное количество вакцины против COVID-19, но в ближайшие недели и месяцы поставки увеличатся. Цель состоит в том, чтобы каждый мог легко сделать прививку, как только будет доступно достаточное количество вакцины», — отметили специалисты.

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Первую прививку от коронавируса в США сделали 14 декабря. Препарат получила нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Двумя днями ранее президент Дональд Трамп объявил начало вакцинации и назвал препарат против COVID-19 одним из величайших научных достижений в истории.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

По данным на 24 декабря, в мире насчитывается более 78,4 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,72 миллиона скончались, еще 44,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.