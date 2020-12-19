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Власти США заинтересовались аллергией пациентов на вакцину Pfizer

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Фото: DADO RUVIC / Reuters

Власти США заинтересовались аллергической реакцией на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer. Об этом рассказал представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс, передает «Интерфакс».

По его словам, возможной причиной аллергии пациентов на препарат является химическое вещество полиэтиленгликоль, которое также входит в состав вакцины американской компании Moderna. Отмечается, что на данный момент FDA изучает пять случаев аллергической реакции на вакцину.

Ранее в США был зафиксирован случай сильной аллергической реакции на вакцину Pfizer. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии.

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