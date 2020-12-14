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В США сделали первую прививку от коронавируса

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Erin Scott / Reuters

В США была сделана первая прививка от коронавируса. Об этом в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Введена первая вакцина. Поздравляю, США! Поздравляю, МИР!» — написал Трамп.

Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Ей сделали прививку в ходе пресс-конференции губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник, 14 декабря, одновременно со стартом массовой вакцинации в стране.

Днем ранее, 13 декабря, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech, на очереди — вакцина разработки компании Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

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