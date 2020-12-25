США позволили Ирану закупать вакцины от коронавируса

США согласились разблокировать активы Ирана, чтобы страна смогла закупить вакцины от коронавируса. Об этом рассказал управляющий Центрального банка Ирана Абдулнасер Хеммати, его цитирует Reuters.

«Американцы сами наложили санкции на все наши банки. Они сделали это исключение просто потому, что ощутили давление со стороны международного сообщества», — считает Хеммати.

Фактически Вашингтон просто позволил Тегерану бороться с распространением COVID-19. Центральный банк Ирана якобы получил разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США для перевода денег в швейцарский банк. Тем самым Тегеран может оплатить поставки вакцины.

Теперь Иран собирается заплатить около 244 миллионов долларов за импорт первых 16,8 миллионов доз вакцины. Иранская компания Shifa Pharmed также начинает испытания собственного препарата. Такое совпадение, вероятно, связано с назревающим среди иранских властей спором. Часть из них считает допустимой покупку иностранных вакцин, однако другая часть — в основном среди членов Корпуса стражей исламской революции — опасается применять чужие препараты.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться