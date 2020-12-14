Раскрыта роль ФБР в защите данных о вакцине от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), рассматривающее заявки на использование вакцин от COVID-19, приняло дополнительные меры предосторожности из-за атак хакеров на разработчиков препаратов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Регулятором обычно принимаются заявки в электронном виде по сети. Однако в случае с вакцинами управление прибегнуло к помощи Федерального бюро расследований (ФБР): документы о вакцинах были доставлены в FDA сотрудниками ведомства на USB-накопителе.

В FDA отметили, что они всегда стараются совершенствовать свою стратегию в области кибербезопасности и пользуются услугами специалистов с целью решения «сложных задач по защите конфиденциальной информации».

Эксперты по кибербезопасности сообщили, что хакерами изучается процесс разработки вакцины с целью кражи интеллектуальной собственности или нанесения ущерба.

В мае британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам, как писал The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC). По данным экспертов по кибербезопасности, цель атак — кража исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом, уверяют в NCSC. Россия назвала обвинения попыткой запятнать репутацию российской вакцины.