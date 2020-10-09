В Госдуме отреагировали на обвинения США из-за вакцины от COVID-19

Обвинениями в адрес России власти США пытаются прикрыть свои неудачи в разработке вакцины от COVID-19, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Реакцию парламентария приводит RT в пятницу, 9 октября.

Ранее в пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытках помешать американской стороне получить вакцину. Конечной целью России он назвал уничтожение демократии в Соединенных Штатах.

Морозов считает, что подобный подход и заявления делают США слабыми и являются совершенно неконструктивными.

В сентябре посольство России в США призвало американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а не с российской вакциной от коронавируса.

В том же месяце американский президент Дональд Трамп пообещал произвести достаточно доз вакцины против коронавируса для «каждого американца» к апрелю. При этом к концу 2020 года в стране будет как минимум 100 миллионов доз препарата, добавил он.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска.

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