Президент США Дональд Трамп назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, пишет Fox News.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты произведут достаточно доз вакцины против коронавируса для «каждого американца» к апрелю. При этом к концу 2020 года в стране будет как минимум сто миллионов доз препарата.

Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, добавил, что в первую очередь будут привиты лица, оказывающие первую помощь, и те, кто находится в группе риска. Они смогут пройти вакцинацию до 2021 года. Затем он подтвердил, что массовая вакцинация начнется в апреле, однако не будет обязательной.

Ранее Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в стране может быть готова через несколько недель. «Осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели», — сообщил американский лидер, добавив, что в США великолепные компании, и они очень, очень близки.

По данным на 18 сентября, за все время пандемии коронавирусом заразились 30,3 миллиона человек. Из них 948 тысяч скончались, 20,6 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии, Бразилии, России и Перу.