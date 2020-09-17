Трамп назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в США

Вакцинация от коронавирусной инфекции в США начнется в октябре. Такие сроки назвал американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом. Мы могли бы начать в какое-то время в октябре», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца текущего года.

Ранее Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в стране может быть готова через несколько недель. «Осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели», — сообщил американский лидер, добавив, что в США великолепные компании, и они очень, очень близки.

США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронавируса. За все время пандемии в стране было выявлено более 6,6 миллиона заболевших. Более 196 тысяч пациентов скончались, 2,49 миллиона — выздоровели. Всего, по данным на 16 сентября, в мире инфицировано более 29,6 миллиона человек.