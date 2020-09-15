Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию о давлении на разработчиков вакцины от коронавируса. Его цитирует Reuters.

«Я не делаю этого по каким-либо политическим причинам. Я просто хочу как можно скорее получить вакцину», — заявил лидер США. Так Трамп ответил на слухи о том, что он якобы оказывает давление на разработчиков вакцины от COVID-19, надеясь успеть выпустить препарат к ноябрьским выборам.

О том, что специалисты в США боятся натиска президента, в начале августа писали в The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Эксперты в правительстве опасаются, что Трамп может надавить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ради скорейшей разработки лекарства. Он якобы нуждается в этом, чтобы победить на выборах: президент хочет сделать вакцину сюрпризом для избирателей.

По последним данным, в Штатах 6,5 миллиона зараженных коронавирусом. 194,4 тысячи человек погибли.

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