В США выявили еще один случай сильной аллергии на вакцину Pfizer

У медработника в Нью-Йорке после прививки от коронавируса от американской компании Pfizer началась сильная аллергическая реакция. Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас состояние медработника оценивается как стабильное. Как рассказали официальные лица, это первый случай выявления аллергической реакции на препарат в городе.

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует медицинским работникам наблюдать за получившими вакцину от COVID-19 в течение 15 минут после или 30 минут, если у них в анамнезе есть серьезная аллергия.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата.

13 декабря Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech/Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода подлежат вакцинации первыми.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.