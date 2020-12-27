Гинцбург раскрыл подробности испытаний «Спутника V» и вакцины AstraZeneca

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия намерена использовать вакцину «Спутник V» без компонента препарата AstraZeneca от британской фармацевтической компании. Подробности испытаний комбинации двух вакцин он раскрыл в эфире «Россия 1», передает ТАСС.

«Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует», — отметил Гинцбург.

21 декабря глава центра Гамалеи объявил о совместных клинических испытаниях «Спутника V» и вакцины от коронавируса AstraZeneca. Он назвал очень похожими две технологические платформы, на которых созданы препараты.

Гинцбург также также отметил, что комбинация препаратов «Спутник V» и AstraZeneca создаст более продолжительную защиту от коронавируса.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.