Великобритания ввела третий национальный карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется с «пугающей скоростью». «Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — сказал премьер.

По его словам, со вторника, 5 января, английские школы переходят на режим удаленной работы, в школы смогут ходить лишь дети представителей «ключевых» профессий, например, врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов. Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

Ранее врачи регионов Великобритании предложили повысить уровень угрозы от коронавируса в стране до максимального. Кроме того, медицинские специалисты предупредили о риске перегрева системы здравоохранения в ближайшие три недели. По их данным, в настоящее время распространение коронавируса среди населения очень высоко, также растет количество пациентов с COVID-19 в больницах и реанимациях.

В понедельник, 4 января, число выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784. За последнюю неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения в день.