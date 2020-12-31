Джонсон пообещал превратить Великобританию в научную сверхдержаву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей новогодней речи пообещал, что в 2021 году у королевства будет возможность превратиться в научную сверхдержаву. Об этом сообщает ТАСС.

Джонсон заявил, что «обретенная свобода» после выхода королевства из Евросоюза дает стране возможность «приложить максимум усилий к тому, чтобы стать научной сверхдержавой». По его словам, Великобритания вместе с международными партнерами сможет создать «миллионы рабочих мест для высококвалифицированных специалистов».

Глава правительства также выразил надежду на то, что в 2021 году британцы смогут вернуться к привычной жизни, посещая развлекательные заведения и встречаясь с родственниками, благодаря массовой вакцинации. По его словам, «с каждой сделанной прививкой шансы человечества на победу в борьбе с коронавирусом увеличиваются».

2 декабря Соединенное Королевство одобрило вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Евросоюз разрешил ее использование позже, 21 декабря. Кроме того, 30 декабря Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета.

В сентябре в Великобритании впервые обнаружили опасную мутацию коронавируса, активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах, помимо Великобритании. Более 50 стран закрыли авиасообщение с королевством.