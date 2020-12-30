Мир
 
Последние новости
«Газпрому» предрекли смену руководства
Путин повысил возраст молодежи
Россиян предупредили о риске попадания в дома пауков и клопов вместе с елками
В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19
В России выявили 26 513 новых случаев заражения коронавирусом
Продающая откровенные фото ради денег на карьеру теннисистка ответила критикам
Автор песен Синатры и Элвиса Пресли умер от коронавируса
Исследования первого в мире препарата от коронавируса завершились в России
Россиянка разделась догола на пляже Сочи в декабре и удивила местных жителей
В «Газпром-медиа» объяснили причину закрытия «Дома-2»
Новости партнеров

Британия первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Brian Snyder / Reuters

Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Тем самым правительство приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), которое проверяло препарат. Глава Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что Национальная служба здравоохранения (NHS) постарается предоставить его как можно раньше, пока планируется, что вакцинация начнется 4 января.

Ее порядок вакцинации еще не определен, однако уже известно, что между уколами первой и второй дозы должно пройти 12 недель. Хэнкок понадеялся, что большая часть населения Британии получит препарат к весне, что ускорит борьбу с пандемией COVID-19.

2 декабря Соединенное Королевство одобрило вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Евросоюз разрешил ее использование позже, 21 декабря.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer от коронавируса
Британия одобрила вакцину от коронавируса
Страна Евросоюза прокомментировала возможность производства российской вакцины