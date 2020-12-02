Мир
 
Последние новости
В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
Шнуров назвал Басту понторезом и бабкой у подъезда
28-летняя мать родила зачатого 27 лет назад ребенка
Неизвестная вооруженная банда обстреляла и разграбила второй город Бразилии
Россия снизила добычу нефти
Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом в Москве 
Двое армянских военных погибли в Нагорном Карабахе
Кремль ответил на вопрос о контактах Путина с заразившимся COVID-19 Кудриным
Российский архитектор разгласила гостайну и попалась ФСБ
Новости партнеров
Прослушать новость

Британия одобрила вакцину от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pfizer / Reuters

Британия одобрила вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом пишет Reuters.

Вакцина будет доступна по всей территории Великобритании уже со следующей недели. Использование вакцины Pfizer — BioNTech было одобрено Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

В конце ноября сообщалось, что примерная стоимость вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, составит 15,5 евро (почти 1400 рублей) за дозу. Стоимость 300 миллионов доз, о планах купить которые заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит 4,6 миллиарда евро.

19 ноября производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты побочные эффекты от вакцин против коронавируса
Вакцину от краснухи назвали эффективной при тяжелой форме коронавируса
Разработчик Pfizer заявил о 95-процентной эффективности вакцины