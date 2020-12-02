Британия одобрила вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом пишет Reuters.

Вакцина будет доступна по всей территории Великобритании уже со следующей недели. Использование вакцины Pfizer — BioNTech было одобрено Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

В конце ноября сообщалось, что примерная стоимость вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, составит 15,5 евро (почти 1400 рублей) за дозу. Стоимость 300 миллионов доз, о планах купить которые заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит 4,6 миллиарда евро.

19 ноября производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.

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