В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса

В японском Национальном институте инфекционных болезней заявили, что обнаружили новую, отличную от распространяющихся в Великобритании и ЮАР, мутацию коронавируса. Пресс-релиз ученых цитирует РИА Новости.
По словам специалистов, штамм был выявлен у четырех человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии. Он представляет беспокойство из-за более высокой контагиозности, утверждают в институте. «В составе имеются мутации N501Y и E484K в ключевом контактном участке белка-шипа», — следует из пресс-релиза.