Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о вакцинации Владимира Путина от COVID-19. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал Песков.

Ранее информация о вакцинации президента появилась в Telegram-канале «Кстати», отмечает радиостанция.

26 декабря Песков заявил, что глава государства сам сообщит, когда вакцинируется от коронавируса российской вакциной. Ранее представитель Кремля опроверг существование некой специальной эксклюзивной вакцины для президента. Он подчеркнул, что российский лидер пользуется обычными лекарствами.

17 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса «как только это станет возможным».