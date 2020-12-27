Песков рассказал о планах Путина привиться от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет прививаться от коронавируса. О его планах сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, российский лидер ждал завершения всех формальностей. «Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает», — отметил Песков.

Накануне Песков также отмечал, что президент России сам сообщит, когда вакцинируется от коронавируса.

В субботу, 26 декабря, Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. На этой группе вакцина показала эффективность свыше 90 процентов, безопасность применения препарата подтверждена в ходе экспертизы, сообщили в министерстве здравоохранения.

17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».