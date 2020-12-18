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Песков опроверг существование эксклюзивных вакцин и лекарств для Путина

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Отдельной эксклюзивной вакцины для президента России Владимира Путина не существует, он пользуется обычными лекарствами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 18 декабря, со ссылкой на эфир радиостанции «Комсомольская правда».

«Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны», — заверил Песков, опровергая предположения о специальном препарате против коронавируса исключительно для президента.

По его словам, создавать отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, никто не будет.

17 декабря во время большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал привиться российской вакциной от новой коронавирусной инфекции, «как только это станет возможным». По его словам, сейчас прививки доступны для не для всех возрастных групп. Глава государства отметил, что всегда прислушивается к рекомендациям специалистов.

Ранее Дмитрий Песков заверил журналистов, что вакцинацию Путина в секрете держать не станут.

В настоящий момент для россиян доступна прививка препаратом «Спутник V». В первую очередь вакцинацию проходят медработники и учителя. Прививка делается в два этапа.

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