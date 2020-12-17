Путин оценил необходимость вакцинации в России

Массовая вакцинация является одним из путей борьбы с распространением коронавируса. Таким образом ее необходимость оценил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

«Я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация», — заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистки из Алтайского края.

По его словам, именно вакцинация поможет создать общенациональный популяционный иммунитет от коронавируса в стране. Президент также в очередной раз подчеркнул, что российская вакцина является эффективной и безопасной.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что на данный момент ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в России не выявлено. Он также отметил, что российская система здравоохранения во время пандемии оказалась более эффективной, стране удалось оперативно отреагировать на распространение коронавируса в Китае и выиграть время.