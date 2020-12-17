Путин отреагировал на дефицит лекарств в аптеках

Дефицит лекарств в аптеках является недостатком логистики, а не производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Да, в некоторых регионах сейчас (...) лекарств не хватает и в стационарах, и в аптечной сети, и бесплатные лекарства не выдают. Но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались вначале. Это проблема логистики, несвоевременных закупок, доставок. А в целом промышленность среагировала», — отреагировал президент.

Кроме того, он отметил, что сейчас необходимое количество лекарств увеличено вдвое.

1 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о дефиците противовирусных лекарств для пациентов с COVID-19 в России. Сообщалось, что власти рассматривают возможность наладить поставки из-за рубежа.