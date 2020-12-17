Путин рассказал о побочных действиях российской вакцины от коронавируса

Ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в России не выявлено. Об этом президент Владимир Путин рассказал на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

2 декабря Путин поручил начать в России вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V», разработанным центром имени Гамалеи. В Москве она началась 5 декабря. 15 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина доставлена во все субъекты страны, прививочная кампания началась во всех регионах.

14 декабря в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что на заключительной контрольной точке испытаний эффективность «Спутник V» составила 91,4 процента. Эффективность против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов.

Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения во время пандемии оказалась более эффективной, стране удалось оперативно отреагировать на распространение коронавируса в Китае и выиграть время. По словам президента, удалось быстро перепрофилировать часть медучреждений, ввести доплаты врачам и студентам, которые им помогают, а также удвоить необходимое количество лекарств.

Большая пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году проходит по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Всего были аккредитованы 774 журналиста, 237 из них работают в Москве.