Кремль высказался о вакцинации Путина и доверии к «Спутнику V»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной вакцинации президента России Владимира Путина и доверии к российской вакцине «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, отражается ли «промедление Путина» на доверии к российской вакцине.

«Никоим образом! Никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Минздрава по одной вакцине последуют другие вакцины, а потом уже и президент примет решение», — сказал он.

26 декабря Песков заявил, что глава государства сам сообщит, когда вакцинируется от коронавируса российской вакциной. Ранее представитель Кремля опроверг существование некой специальной эксклюзивной вакцины для президента. Он подчеркнул, что российский лидер пользуется обычными лекарствами.

17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса «как только это станет возможным».