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Британский штамм коронавируса нашли почти у половины зараженных ирландцев

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Фото: Phil Noble / Reuters

Британский штамм коронавируса выявили почти у каждого второго зараженного в Ирландии. Об этом рассказал премьер-министр страны Михол Мартин, его цитирует Reuters.

Британский штамм коронавируса нашли почти у половины зараженных ирландцев. Так, на новую мутацию приходится 45 процентов заражений среди тех, кто прошел дополнительное тестирование. Такие показатели врачи сравнили с 25 процентами, выявленными у тестировавшихся до 3 января.

По словам Мартина, мутация уже активно распространилась в Ирландии. За последние 14 дней число зараженных коронавирусом увеличилось в 10 раз из-за распространения британского штамма. Премьер признал, что еще одной причиной роста заболеваемости могло стать открытие магазинов и ресторанов перед Рождеством.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

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