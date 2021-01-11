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В России выделили британский штамм коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Центр «Вектор» выделил образец британского штамма коронавируса и изучает его, сообщили в Роспотребнадзоре. Об этом передает РИА Новости в понедельник, 11 января.

Штамм был выделен из материала пациента еще в декабре, уточнили в ведомстве.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у вернувшегося из Великобритании россиянина обнаружили новую мутацию коронавируса, выявленную в Великобритании в сентябре прошлого года.
По ее словам, с конца ноября из Британии в РФ прилетели 32 зараженных человека, однако только одного из них был новый штамм.

Ранее в понедельник глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об отсутствии образцы британского штамма коронавируса. Он отметил, что специалистам «пока проверять нечего».

Как сообщили британские специалисты, новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах.

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