Попова раскрыла время завоза в Россию «британского» штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла срок завоза в Россиию «британского» штамма коронавируса. Об этом она рассказала в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, первый случай заражения новой мутацией инфекции был зарегистрирован в конце 2020 года. «Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека», — отметила глава ведомства.

Ранее в России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Ее обнаружили у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Позднее Попова уточнила, что у зараженного россиянина не было симптомов коронавируса, сейчас он уже не выделяет вирус. При этом инфицированный чувствовал и чувствует себя хорошо.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно он начал распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.