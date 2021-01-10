Раскрыто состояние заразившегося «британским» коронавирусом россиянина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла состояние пациента, который первым в России заразился «британским» штаммом коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, у зараженного россиянина не было симптомов коронавируса, сейчас он уже не выделяет вирус. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо», — заявила Попова.

Кроме того, глава ведомства сообщила, что первый случай заражения новым штаммом коронавируса был выявлен в России еще в конце прошлого года. «Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант, вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог», — подчеркнула она.