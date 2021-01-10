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Попова высказалась о защите вакцин от «британского» штамма коронавируса

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Зарегистрированные в России вакцины от коронавируса обеспечивают защиту от «британского» штамма инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она заверила, что все тест-системы, которые действуют в России для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус. Также, по словам Поповой, российские препараты «абсолютно точно защищают от этого вируса».

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новый штамм не вызывает более тяжелого течения, однако он, вероятнее всего, более заразен. «То есть один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант», — пояснила она.

Ранее в России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Ее обнаружили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно он начал распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

Предыстория: В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса
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