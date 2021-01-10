В Роспотребнадзоре оценили текущую ситуацию с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила текущую ситуацию с коронавирусом в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране пока рано, однако заболеваемость в первую декаду 2021 года снизилась на 12 процентов по сравнению с финальной декадой прошлого года. Она уточнила, что снизилось примерно на такое же количество процентов и число госпитализированных.

Попова подчеркнула, что в России отмечаются среди работников торговли и транспорта. При этом намного меньше болеют дети всех возрастов.

Ранее Попова сообщила, что у россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Она прокомментировала результаты обследования прилетевших из зарубежной страны жителей России и рассказала, что тест одного из пассажиров показал новую мутацию коронавируса.