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В России за сутки выявили 22 851 случай заражения коронавирусом

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Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

За последние сутки в России выявлен 22 851 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 401 954. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 января.

Наибольший суточный прирост специалисты зафиксировали в Москве (4216), Санкт-Петербурге (3010) и Московской области (1292). Наименьшее по стране число новых случаев заражения выявлено в Еврейской автономной области (12).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 456 летальных исходов. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.

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