Переболевшим коронавирусом россиянам дали советы по нормализации сна

Риск того, что после заболевания коронавирусом сон не вернется к привычному, существует, сообщил заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в беседе с РБК.

По его словам, так как COVID-19 отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, это вызывает так называемый психологический дистресс. «Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна», — пояснил специалист.

Полуэктов посоветовал обратиться к неврологу, который сможет выписать успокаивающие. «Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи», — уточнил он.

В свою очередь, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева отметила, что для восстановления сна после перенесенной инфекции следует нормализовать питание и включить в рацион дополнительные минеральные витаминные комплексы. По ее словам, витамины B6, B12 обязательны для нервной системы. Также специалист посоветовала принимать цинк, кальций и йод для восстановления функций щитовидной железы.

Ранее врач-терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева назвала продукты, которые не рекомендуется употреблять зараженным коронавирусом. Эксперт отметила, что для находящихся на карантине или в самоизоляции людей Роспотребнадзор и ФИЦ питания и биотехнологии разработали соответствующий рацион. Согласно ему, в период пандемии следует ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и трансизомеров жирных кислот.

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