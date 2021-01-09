Российский врач назвала вредные при коронавирусе продукты

Врач-терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева назвала продукты, которые не рекомендуется употреблять зараженным коронавирусом. Ее слова приводит «Российская газета».

По мнению эксперта, ни один из пищевых продуктов сам не может спровоцировать заболевание COVID-19. «Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19», — подчеркнула Бурляева.

Более того, врач отметила, что для находящихся на карантине или в самоизоляции людей Роспотребнадзор и ФИЦ питания и биотехнологии разработали соответствующий рацион. Согласно ему, в период пандемии следует ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и транс-изомеров жирных кислот. Кроме того, необходимо уменьшить количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков. В список вредных продуктов также вошли колбасы, сосиски, деликатесы, мясо с высоким содержанием жиров, сыры с массовой долей жира более 30 процентов, чипсы, майонез и фастфуд.

В ноябре врач-терапевт Филипп Кузьменко призвал больных коронавирусом ограничить количество соленой еды, а также алкоголя. По его словам, поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с COVID-19.