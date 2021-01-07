В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусом в России назвали стабилизирующейся. Об этом заявили глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководители управлений и организаций ведомства в ходе селекторного совещания по коронавирусной инфекции. Их слова передает «Интерфакс».

Отмечается, что суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. «Однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится под контролем. «Наблюдается тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43, интенсивные показатели заболеваемости и уровень превышения недельного эпидпорога невысокие», — уточняется в сообщении.

Также подчеркивается, что ситуация по новой коронавирусной инфекции остается на особом контроле ведомства.

Ранее стало известно, что число умерших в России пациентов с коронавирусом превысило 60 тысяч.