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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Ситуацию с коронавирусом в России назвали стабилизирующейся. Об этом заявили глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководители управлений и организаций ведомства в ходе селекторного совещания по коронавирусной инфекции. Их слова передает «Интерфакс».

Отмечается, что суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. «Однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится под контролем. «Наблюдается тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43, интенсивные показатели заболеваемости и уровень превышения недельного эпидпорога невысокие», — уточняется в сообщении.

Также подчеркивается, что ситуация по новой коронавирусной инфекции остается на особом контроле ведомства.

Ранее стало известно, что число умерших в России пациентов с коронавирусом превысило 60 тысяч.

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