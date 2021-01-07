В России за сутки выявили 23 541 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Общее число случаев коронавируса составляет 3 332 142. Зафиксировано 506 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 729 человек.

За весь период зафиксировано 60 457 летальных исходов, выздоровело 2 709 452 человека.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии обязали прибывающих в республику самолетами из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска сдавать тесты на коронавирус. Новое правило связано с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оно будет действовать до 20 января.