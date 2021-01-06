Спикер Госдумы осудил слова британского посла о борьбе России с пандемией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил слова посла Великобритании в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Его комментарий опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

По словам Володина, Пирс «публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии». Он выразил надежду на то, что после этого заявления у многих откроются глаза на политику Лондона и его союзников.

Председатель Госдумы обратил внимание, что представитель Великобритании озвучила свое заявление в США — стране, которая «учит нас демократии и защите прав граждан». При этом ни один из представителей власти США не осудил ее слова.

Ранее Карен Пирс заявила, что одним из главных вызовов стала стратегическая борьба с Москвой и Пекином. Она считает, что никто из этих стран не должен выйти из пандемии победителем. Пирс призвала «более открытые» страны принимать меры и развиваться, чтобы именно они процветали после окончания периода борьбы с COVID-19. В связи с этим она рекомендовала Великобритании и США объединиться.