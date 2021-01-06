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Британский посол заявила о нежелании уступать России в победе над коронавирусом

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Британский посол в США Карен Пирс заявила о нежелании уступать России и Китаю в победе над коронавирусом. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

По ее словам, одним из главных вызовов стала стратегическая борьба с Москвой и Пекином. Пирс считает, что никто из этих стран не должен выйти из пандемии победителем.

Кроме того, она заявила, что Китай может снова стать трендсеттером в технологической сфере и напомнила, что первенство за ним было в 1950 годах, когда им же изобреталось и распространялось ядерное оружие. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты заложены в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», — сказала дипломат.

Пирс призвала «более открытые» страны принимать меры и развиваться, чтобы именно они процветали после окончания периода борьбы с COVID-19. В связи с этим она рекомендовала Великобритании и США объединиться.

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