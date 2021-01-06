Россия поставит 2 миллиона доз вакцины от коронавируса в Сербию

Россия поставит 2 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербию. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте разработчиков вакцины.

В рамках договоренностей, достигнутых РФПИ и правительством Сербии, российский препарат используют для вакцинации 1 миллиона человек. Необходимые дозы будут произведены российскими партнерами в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. «Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения, и мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее стало известно, что спикер парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

31 декабря сообщалось, что сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Представитель фармрегулятора Павел Делич заявил, что препарат соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает его качество, эффективность и безопасность.