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Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутник V»

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Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

Россия выразила готовность передать Украине технологии производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, РФПИ готов полностью передать все технологии, связанные с производством средства. Дмитриев отметил, что Россия также согласна начать на Украине клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Он подчеркнул, что вопрос о вакцинах должен быть вне политики.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины опровергли регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Главный санитарный врач страны, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сослался на то, что третья фаза испытаний препарата пока не завершена. Главный врач заявил, что «заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности».

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