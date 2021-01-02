Минздрав Украины опроверг регистрацию вакцины «Спутник V»

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Главный санитарный врач страны, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сослался на то, что третья фаза испытаний препарата пока не завершена. Об этом он рассказал в публикации на своей странице в Facebook.

Главный врач заявил, что «заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности». По словам Ляшко, в стране будут использовать только ту вакцину, которая успешно прошла три фазы испытаний. Он также отметил, по каким параметрам на Украине будут выбирать препарат.

«Сегодня уже есть вакцины от COVID-19, разрешенные к применению в рамках специальных процедур (разрешение на экстренное использование). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты о клинических исследованиях. В соответствии с этим Украина определилась с возможностью регистрации вакцин, зарегистрированных в странах со строгой нормативной политикой», — пояснил Ляшко.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса. Медведчук отметил, что в исследовании препарата приняли участие десятки тысяч добровольцев, которые тем самым доказали его безопасность. Председатель также обратил внимание, что применение вакцины одобрили в Сербии, Аргентине и Белоруссии.