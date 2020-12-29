Украина назвала российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева, сообщает издание «НВ».

Министр заявил, что есть классический путь получения вакцины — через систему COVAX. Можно напрямую договариваться с отдельными производителями либо обратиться к странам, которые зарезервировали препарат с большим запасом.

«И еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины», — добавил Кулеба.

Ранее российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить ее в республике. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Украинские власти от получения российского препарата отказались. Они ведут переговоры с европейскими странами, Китаем и Индией.

В Верховной Раде назвали отказ от российской вакцины спланированным уничтожением украинцев.