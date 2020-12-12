Партия Медведчука решила получить разрешение на производство российской вакцины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила обратиться в регистрационные органы для получения разрешения на производство в стране российской вакцины от коронавируса. Об этом 12 декабря заявил глава политсовета Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующих предприятиях, где этот технологический процесс возможен», — сказал он.

Медведчук пообещал, что ОПЗЖ «задействует весь потенциал политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и ее производство на Украине». Шаги в этом направлении будут предприняты после реакции украинских властей на озвученные ранее инициативы, добавил он.

Нежелание Киева воспользоваться возможностью для налаживания производства российской вакцины подтвердит наличие внешнего управления страной, уверен политик.

Ранее Россия выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург и Медведчук.