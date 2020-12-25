Украина заинтересовалась китайской вакциной от коронавируса

Власти Украины заинтересовались получением из Китая вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Пекин готов поставлять препарат.

«Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя», — рассказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс получения вакцины от коронавируса. Он сообщил, что ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и другими странами.

По последним данным, с начала пандемии на Украине заразились коронавирусом более миллиона человека. От российской вакцины Киев отказался.