Зеленский призвал ускорить получение Украиной вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс получения страной вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Gordonua.com.

Зеленский заявил, что украинский Минздрав постоянно ведет переговоры и с западными, и с китайскими производителями. Изначально страна должна была получить восемь миллионов доз вакцины во втором–третьем квартале 2021 года. Теперь первая партия ожидается в конце первого квартала.

«Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, также ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и другими странами.

По последним данным, с начала пандемии на Украине заразились коронавирусом более миллиона человека. Страна отказалась от получения российской вакцины.