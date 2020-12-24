Украина перечислила приоритеты на 2021 год

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил семь приоритетов ведомства на 2021 год, первым стало «противостояние российской агрессии», сообщает ТАСС.
По его словам, в рамках противодействия Москве в Донбассе Украина намерена укреплять свою безопасность на международном уровне. Вторым среди приоритетов МИД стала борьба с пандемией коронавируса, третьим — запуск «крымской платформы» — дискуссионной площадки по вопросу принадлежности Крымского полуострова.
Кроме того, в грядущем году ведомство намерено выработать новый подход относительно политики своих граждан за рубежом, «нарастить украинский экспорт и инвестиции», заняться вопросами зеленой энергетики, а также способствовать «выходу украинской дипломатии и бизнеса» на Африканский континент.
Ранее в ДНР назвали принятую правительством концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года «игрой на публику» и предположили, что бюджетные средства и инвестиции на нее будут «разворованы» еще до того, как чиновники начнут с ней работать.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на своей территории и называет ее «государством-агрессором». Кремль эти обвинения отвергает.