Глава МИД Украины обиделся на Лаврова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в нежелании контактировать ни в каком формате. Рассказ украинского министра о неприятном инциденте в их взаимодействии прозвучал в эфире «Радио НВ», его цитирует РИА Новости.

По словам Кулебы, Лавров не ответил на его звонок с просьбой обсудить обострение в Донбассе. Министр подчеркнул, что «не расстроился и слезы не лил», но обиделся, поскольку Москва не дает возможности вступить в диалог ни в рамках «нормандской четверки», ни даже в формате двусторонних отношений.

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Министр подчеркнул, что он всегда готов к разговору с российским коллегой и считает, что им много стоит обсудить. «Я ни в коем случае не антироссийский, я стопроцентно проукраинский», — добавил Кулеба.

Когда именно Киев предпринимал попытку связаться с Москвой по телефону, глава МИД не уточнил. Последнее заметное обострение в Донбассе было отмечено 6 декабря. Штаб Операции объединенных сил Украины сообщил «Украинской правде», что противник вел обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов и даже применил противотанковые ракетные комплексы.

Формально на территории Донбасса с 27 июля действует бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии в регионе, но стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.